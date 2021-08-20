Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi
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Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi

Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Yazıcılar Köyünde kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ve mekan sahibine cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Yazıcılar Köyünde kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ve mekan sahibine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yazıcıoğlu Köyünde, H.G.(52) isimli şahsın işletmiş olduğu kıraathanede yapılan kontrol neticesinde, İ.D.(45), S.D.(50), S.B.(51), Y.K.(32) isimli şahısların kumar oynandığı tespit edildi. Söz konusu kumar oynayan şahıslara, 5326 sayılı Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereğince kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplamda 5 bin 344 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca H.G.(52) isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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