Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza - Haberler
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Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza

Burdur'da kumar oynadığı tespit edilen kişilere 7 bin 276 TL para cezası kesildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kumar oynadığı tespit edilen kişilere 7 bin 276 TL para cezası kesildi.

Karamanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık açık işyeri denetimleri sırasında bir kıraathanede 4 kişinin zar atarak kumar oynadıkları ve masada para olduğunu tespit etti. Kumar oynayan R.Ç, T.H, M.A, ve C.Y'ye toplamda 7 bin 276 TL para cezası kesildi. İşyeri sahibi A.H.K'ye ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca işyeri sahibi A.H.K.'ye kapalı alanda sigara içirmekten idari işlem yapıldı. Masada bulunan paralara ve zara el konuldu. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Para Cezası, Burdur, Kumar, 3. Sayfa, Haber

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