Kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye ceza kesildi
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Kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye ceza kesildi

28.02.2021 23:28 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:32
Kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye ceza kesildi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında idari ceza uygulanırken, kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında idari ceza uygulanırken, kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapan ekipler, kıraathane içerisinde kumar oynayan 19 kişiyi yakaladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı. Kıraathane sahibi ise gözaltına alınarak, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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