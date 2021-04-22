Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para cezası
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Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para cezası

Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek bir kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye toplamda 76 bin 880 TL para cezası yazıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek bir kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye toplamda 76 bin 880 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekipleri, Kaş Kınık Mahallesi'nde R.Ö. isimli şahsın işletmekte olduğu kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbarın ardından işletmeye operasyon yapan ekipler, içeride 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadığı tespit edilen 16 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden (Kumar Oynamak) 21 bin 376 TL, Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan; 55 bin 504 TL olmak üzere toplamda 76 bin 880 TL idari yaptırım uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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