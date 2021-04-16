Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza
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Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 bin lira idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıklı Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynandığını belirleyen Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye yapılan baskında 13 kişi masalarda iskambil oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 41 bin lira idari para cezası kesildi. Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathane ise Kütahya Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.


Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza
Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza
Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza
Kıraathanede kağıt oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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