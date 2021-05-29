Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı
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Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı

Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta kıraathaneye yapılan denetim sırasında gözaltına alınan 6 kişi karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta kıraathaneye yapılan denetim sırasında gözaltına alınan 6 kişi karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak kent merkezinde dün akşam saatlerinden Acılık Semti'nde polis ekipleri bir kıraathaneye kumar baskını düzenledi. Pandemi sürecinde kapalı olması gerektiği halde açık tutulan bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ekiplere direnen 6 kişi gözaltına alındı. Olayda polise mukavemetten gösteren N.K'ya ve sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesi ile 5 kişiye cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı
Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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