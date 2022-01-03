Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı

GAZİANTEP'te, kira artışını kabul etmediği için dükkan sahibi ile kiracısı Doç. Dr. İrfan Koca arasında tartışma çıktı. Tartışmayı duyup gelen Doç. Dr. İrfan Koca'nın avukatı da olan kardeşi Erhan Koca, dükkan sahibiyle yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen avukat ve doktor, darp raporu alıp dükkan sahiplerinden şikayetçi oldu. Dükkan sahipleri de ilk önce kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürerek 2 kardeş hakkında şikayette bulundu.

Olay, 1 Ocak'ta sabah saatlerinde Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında iş yerinin boşaltılmasına yönelik tahliye davası bulunan Doç. Dr. İrfan Koca'nın kiracı olarak bulunduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine gelen mülk sahibi A.D. ile yakınları, dükkanın boşaltılması isteklerini yineledi ve yeni yılda kira fiyatını yükselttiklerini söyledi. İddiaya göre, aralarındaki tahliye davasının devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. İrfan Koca, istenilen kiranın astronomik olduğunu söyleyerek kira artışının enflasyon oranında gerçekleşebileceğini ifade etti. Taraflar arasında tartışma çıkması üzerine Doç. Dr. İrfan Koca, aynı zamanda kardeşi olan avukat Erhan Koca'ya haber verdi. Ağabeyinin çağrısı üzerine merkeze gelen avukat Erhan Koca, taraflarla tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra mülk sahibi ve beraberindekilerin şiddet uygulaması üzerine avukat Erhan Koca, cep telefonu kamerasını açarak yaşananları görüntüledi. Avukat olduğunu ve kendisine dokunulmamasını isteyen Koca, bir süre sonra karşı grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Koca, daha sonra ağabeyiyle birlikte darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayette bulundu. Mülk sahibi A.D. ve oğlu A.D. de polise asıl mağdurun kendilerini olduğunu ve saldırıya maruz kaldıklarını söyleyerek Koca kardeşler hakkında polise şikayetçi oldu.