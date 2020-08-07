Kira stopajlarındaki indirim piyasayı hareketlendirecek Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı işyeri kira stopajlarındaki indirimlerini değerlendirdi.

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı işyeri kira stopajlarındaki indirimlerini değerlendirdi.

BURSED Başkanı Rıdvan Hasırcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı indirim paketinin kalemlerinde olan işyeri kira stopajlarındaki indirimin ticari taşınmazlarını kiraya vermek isteyenlere kolaylık sağlayarak, bu alanda da piyasaya bir hareket getireceğine olan inancını dile getirdi.

Pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluğa karşı hükümetin açıkladığı konut kredilerindeki faiz indirimleri ile birlikte konut fiyatlarına yapılan %10-15 bandındaki fiyat artışlarına rağmen Bursa'da konut stoklarının tükendiğini belirtti. Rıdvan Hasırcı, Faiz indirimlerinde yapılan ikinci güncelleme ile birlikte konut sahibi olmak isteyenlerin sıfır deprem riskine karşı daha sağlam yapıdaki sıfır konutlara olan talebi ile birlikte inşaat sektörünün hareketlenip, yeni projelerin önünü açtığını söyledi.

Rıdvan Hasırcı, tüm bu gelişmelerle birlikte sektörlerinde yaşanan hareketliliğin, Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirim paketindeki kalemlerden olan işyeri kiralarını yüzde 20'den yüzde 10'a düşüren indirim ile birlikte ticari taşınmazların kiralanmasını da yansıyacağına olan inancını dile getirdi. Pandemi süreci ile birlikte yaşanan ekonomik durgunluğa karşı alınan tedbirlerle birlikte yeni işyeri açmak ya da ticari taşınmazını kiralayıp nakde çevirmek isteyenlerin oluşturacağı arz ve talep ile birlikte ticari taşınmazlarda yaşanan durgunluğa da çare olunacağının altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA