Kira gelir beyannamesi nedir? Kira gelir beyannamesi ne zaman belli olacak? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek ve nasıl verilir?
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Kira gelir beyannamesi nedir? Kira gelir beyannamesi ne zaman belli olacak? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek ve nasıl verilir?

2020 senesi için Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek? Gayrimenkul sahibi bütün vatandaşları yakından ilgilendiren ve iki taksitte ödenen kira gelir beyannmesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

10.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:11
Kira gelir beyannamesi nedir? Kira gelir beyannamesi ne zaman belli olacak? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek ve nasıl verilir?

Gayrimenkul sahibi vatandaşlarımızın mükellef olarak beyanname vermeleri gerekiyor. Kira gelir beyannamesi ile ilgili, gelir beyannamesi verme işlemi nasıl olur? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek? Gibi soruların yanıtlarını sizin için kaleme aldık.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Belirli bir tutarı aşan konut kira gelirleri veyaişyeri kira gelirleri sahibi olan mülk sahipleri, yılın ilk aylarında elde ettikleri bu geliri beyan etmek zorundadırlar. Kira gelir vergisi beyannamesi adı verilen belge bu bildirimin yapıldığı dökümandır. 2019 yılı itibarıyla konutta yıllık 4.400 TL olarak, iş yerinde ise yıllık 34.000 TL olarak ve üzeri gelir elde eden gayrimenkul sahipleri, beyanname verme işlemi yaparak kazançlarını devlete kanunen bildirmek zorundadır.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mülk sahiplerinin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için MART ayının 1. gününden itibaren son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

Beyanname verme süresinin son günü resmi tatil gününe rastlarsa, tatilden sonraki ilk iş gününün tsonsaatine kadar beyanname verebilirler.

Yıl içinde ülkeyi terk eden mülk sahipleri, yurt dışına çıkma tarihlerinden önceki 15 gün içerisinde beyanname vermek zorundadır. Vefat halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilmektedir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Mükellefler ikametgâhlarının bulunduğu vergi dairesine bağlıdırlar.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Beyaname geliri gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan sahipler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanarak yıllık gelir vergisi beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderebilirler. Ayrıca elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da elektronik beyanname gönderebilir.eklerdir

Beyanname için hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenmektedir.

Hesaplanan vergi;

Vergi tahsiline yetkili olan banka şubesi

Bağlı bulunulan vergi dairesi

Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine de ödenebilir

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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