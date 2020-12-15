Kira desteği kimlere verilir? Kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira desteği nasıl alınacak? Kirada stopaj indirimi nedir?

14 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklanan yeni kararlar arasında koronavirüs pandemisi sebebiyle esnafa yapılacak yeni yardımlar gündeme geldi. Peki, Kira indirimi oldu mu? Kirada stopaj indirimi nedir? Kira desteği nedir? Kira desteği hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle olumsuz etkilenen çalışanlar için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Son zamanlarda gündemde olan kira desteğinin detayları, dün gerçekleşen Kabine Toplantısında belirlendi. Kira desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise kira desteği başvurusu nasıl yapılır, kira desteği şartları neler, kimlere verilir, ne zaman ödenir soruları ilgile araştırılmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira desteği açıklamaları...

KİRA DESTEĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kira desteği hakkında şunları belirtti:

"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz.

Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik."

ESNAFA 5 MİLYAR LİRA HİBE

"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımızı ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemese şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi...

Lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

3 AY SÜREYLE KİRA DESTEĞİ:

"Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve işyeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapacağız.

Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz."

KİRADA STOPAJ NEDİR?

Stopaj, ön kesinti anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. Kira stopajı ise kiraya verilen bir işyerinin brüt kira bedelinden yapılan kesintidir. Kira stopajı, ticari gayrimenkullere uygulanan bir tür vergilendirme sistemidir. Kira gelirinin gayrimenkul sahibine ulaşmadan önce vergisinin ödenmesi işlemidir. Bu sayede vergi ödemeleri düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kiracı, kira stopajını ödemekle mükelleftir.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira desteği başvuru ekranı, şartları, kimlere ne zaman ve ne kadar verileceği hakkında detaylar belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.