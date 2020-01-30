30.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:33

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum" - ELAZIĞ

Kaynak: İHA