Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara...
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Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara...

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor.

30.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:33
Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı : "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün 'da olmadığını düşünüyorum" - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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