Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara...
Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor.
30.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:33
Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum" - ELAZIĞ
Kaynak: İHA