Kira artışı enflasyonun üzerinde
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Kira artışı enflasyonun üzerinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kira artışı enflasyonun üzerinde

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasadaki kira rayiç değerlerindeki artış oranının, enflasyondan yüksek seviyede gerçekleştiğini söyledi.

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Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasadaki kira rayiç değerlerindeki artış oranının, enflasyondan yüksek seviyede gerçekleştiğini söyledi.

Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişiminin yüzde 16,19 olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Türkiye genelinde kira fiyat ortalaması son bir yılda metrekare başına 8,2-TL'den 10,13-TL'ye çıkarak yüzde 23,5 seviyesinde artış gösterdi. Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişimi ise yüzde 16,19 ile sınırlı kaldı. Eski kiracılar için avantaj olan bu durum, yeni kiralık daire arayanlar için ise bütçeleri oldukça zorluyor" dedi.

"Konut arzı, deprem riski ve kentsel dönüşüm"

Özellikle yeni dairelerde kira değer artışının çok daha yüksek olduğunu ifade eden Özelmacıklı "Deprem başta olmak üzere yeni konut arzında yaşanan durgunluk, kentsel dönüşüm, ailelere uygun kiralık dairelerin fiyatlarını artırmada etkili oluyor. Bunun yanı sıra özellikle uzaktan eğitim nedeniyle üniversite öğrencilerine yönelik kiraya verilen evlerin fiyatlarında ise ciddi düşüşler söz konusu" dedi.

"Artışlarda yasal düzenlemeye göre hareket edilmeli"

Eski kiracılar tarafından uzun süredir oturulan taşınmazların, bazı bölgelerde emsal kira değerlerinin çok altında kaldığını belirten Özelmacıklı "Artışlar için öncelikle kontrattaki yazılı artış onanına bakılmalı. Kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile de sınırlandırıldığı unutulmamalı" diye konuştu.

En çok artış yaşanan iller

Özelmacıklı "Kira rayiçlerinin son yıl içinde yüzde 50'den fazla arttığı illere baktığımızda Muş, Karaman, Kahramanmaraş, Uşak, Bilecik, Bingöl ve Burdur illeri göze çarpıyor. Düşüş yaşanan iller ise Van ve Elazığ oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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