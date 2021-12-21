Kır ve Kent Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi Raporu Lansmanı

Kır ve kent ekonomilerinin entegrasyonu, kırsal kalkınma alanında önemi giderek artan bir kalkınma politikası yaklaşımı. Türkiye'ye bu çerçeveden bakarak, ilçeyi merkeze alan ve bu merkezde kır ve kentin entegrasyonu üzerine yeni bir kalkınma anlayışı öneren "Türkiye'de Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP)" araştırmasının sonuçları 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 14: 00 - 16: 30 arasında düzenlenecek lansman etkinliği ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu işbirliğinde tamamlanan araştırma projesinin lansmanına https://bit. ly/3FdtQcF linkinden kayıt olabilir, çevrimiçi olarak katılabilirsiniz.

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