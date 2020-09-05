'Kır Çiçekleri' projesi ile geleceğin milli sporcuları yetişecek
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'Kır Çiçekleri' projesi ile geleceğin milli sporcuları yetişecek

'Kır Çiçekleri' projesi ile geleceğin milli sporcuları yetişecekMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında aday öğrenciler seçmelere katıldı.

05.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:25

'Kır Çiçekleri' projesi ile geleceğin milli sporcuları yetişecek

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında aday öğrenciler seçmelere katıldı. Sınava giren toplam 64 aday öğrenciden 55'inin sportif becerileri yeterli görülerek proje kapsamına alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin her biri bir spor alanında uzman antrenörleri aday öğrencileri testlerden geçirerek değerlendirmeye aldı. Atletik testlerden geçen öğrencilerin vital kapasiteleri de ölçüldü. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde bir araya gelen aileler ve aday öğrenciler Büyükşehir'in antrenörleriyle tanıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'nın proje ve süreçle ilgili bilgilendirme sunumunun ve öğle yemeğinin ardından aileler ve öğrenciler seçmeler için spor salonuna geçti. 64 öğrencinin katıldığı seçmelerde 55 öğrenci sportif yeterlilikte görüldü ve projeye dahil edildi.

Daire Başkanı Tarakçı, aday öğrencilerin esneklik, sürat, kuvvet, dayanıklılık gibi birçok alanda teste tabi tutulduklarını kaydetti. 'Kır Çiçekleri' projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının da spora kazandırılmasının amaçlandığını ifade eden Tarakçı, projeye dahil olacak kız öğrencilerin eğitim masraflarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ve her öğrencinin kendi spor branşında Mersin Büyükşehir bünyesinde görev yapan hocalardan eğitim alacağını söyledi.

'Kır Çiçekleri' projesi ile geleceğin milli sporcuları yetişecek

Kaynak: DHA

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