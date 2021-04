'Kır çiçekleri' projesi hayatlarına dokundu

BURSA'da, Ayşe Çayır (22) ve Ceylan Eraslan (22), Aziz Sancar'ın mektup yazdığı Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nce hayata geçirilen dar gelirli kız çocuklarının eğitim almasını sağlayan 'Kır Çiçekleri' projesiyle köylerinden şehir merkezine gelerek, lise ve üniversite eğitimi aldı.

BURSA'da, Ayşe Çayır (22) ve Ceylan Eraslan (22), Aziz Sancar'ın mektup yazdığı Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nce hayata geçirilen dar gelirli kız çocuklarının eğitim almasını sağlayan 'Kır Çiçekleri' projesiyle köylerinden şehir merkezine gelerek, lise ve üniversite eğitimi aldı. Kırsaldan şehir merkezine gelerek, yurt odasında tanışan Çayır ve Eraslan, dost oldu. Erarslan üniversitede son sınıf eğitime devam ederken, Çayır ise okul öncesi öğretmen oldu.

Bursa'da 1995'te kurulan Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), 2002 yılında kırsalda yaşayan ve eğitim için yeterli olanağı olmayan kız çocukları adına 'Kır Çiçekleri' projesini geliştirdi. Projeyle birlikte, burs ve ücretsiz yurt imkanı sunulan kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesi sağlandı. Halen yüzlerce kız çocuğunun eğitimi devam ederken, 19 yılda çok sayıda öğrenci okuyup, meslek sahibi oldu.

Orhaneli'nin kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Çayır, lise öğrenimine kadar hem okula gidip hem de ailesiyle tarlada çalıştı. Yıldırım'ın kırsal Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Ceylan Erarslan ise lise 1'inci sınıf öğrenimde her sabah 4 saatlik yol giderek, öğrenimini sürdürdü. Dar gelirli ailelerin çocukları olan Çayır ve Erarslan eğitimlerini sürdürebilmek için annelerinin de desteğiyle 'Kır çiçekleri' projesine katıldı. İki genç kız, 2013'te proje kapsamında kaldıkları yurtta oda arkadaşı oldu. Eğitim süreçleri boyunca birbirine destek olan Çayır ve Erarslan'ın lise yıllarındaki dostlukları üniversitede de devam etti.Çayır, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Çoçuk Gelişimi bölümünü; Erarslan ise Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü kazandı. Okulunun bitmesinin ardından okul öncesi öğretmeni olan Çayır, geçen yıl ÇEK'in anaokulunda çalışmaya başladı. Üniversite 4'üncü sınıftaki eğitimini sürdüren Erarslan ise pandemi nedeniyle kapatılan yurttan ayrıldı. Eğitim süreçleri boyunca ailelerinden uzak kalan iki arkadaşın dostluklarını hala sürüyor.'ANNEM İLK BAŞTA İZİN VERMEDİ'Projeyle tanışma hikayesini anlatan Ceylan Erarslan, "Lisenin ilk yılında evden okula gidip geliyordum. Okulum çok uzaktı. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Çağdaş Eğitim Kooperatif ile tanıştım. Evde de ders çalışacak ortamım olmuyordu. Benim için mükemmel bir yer olduğunu anlamıştım. Durumu aileme anlattım ama annem izin vermedi. Annemle de gittik. Daha sonra ailem de ikna olunca eğitim ve öğretimimi tamamladım. Şimdi de üniversite hayatıma devam ediyorum" dedi.'BU PROJE SAYESİNDE İSPANYA SOKAKLARINDA GEZDİM'Projenin kendisine olumlu katkılar sağladığını söyleyen Erarslan, "8'inci sınıfta ailem beni kursa göndermişti. Ben kaybolmuştum. Çünkü hiç evden dışarı çıkmıyordum. Annem yurda yerleşeceğim süreçte bu yüzden çok telaşlıydı. Ben kararımda ısrarcı oldum, biraz ağladım. Sonunda annem ikna oldu. Okuldan mezun oldum. Şimdi anneme 'Yine böyle yurt olsa gönderir misin?' diye sorduğumda 'Hiç tereddüt etmem' diyor. Çünkü ben 8'inci sınıfta gönderdikleri kursta kayboldum ama bu yurtla tanıştıktan sonra İspanya sokaklarında kaybolma fırsatı yakaladım" diye konuştu.'KARDEŞTEN ÖTE OLDUK'Ayşe Çayır ile dostluklarından bahseden Erarslan, "Yurda ilk gittiğimde bir sürü insanın arasında biraz zorlanmıştım. Eve geri dönmeyi bile düşündüm. Daha sonra Ayşe ile tanıştık. İlk başta çok anlaşamadık ama daha sonra 3 yılımız birlikte geçti. Kardeşten öte olduk. Üniversite yurdunda da aynı odalardaydık. Çok yakın arkadaşlar edindim. Çok mutluyum. Bakış açım değişti. Hayalim İspanya'ya gitmekti. Bana okul yönetimi hediye almak istedi. Ben olmayacağını düşünerek yurt dışına çıkmak istediğimi söyledim. Daha sonra 3 arkadaşımla 3 ay İspanya'ya gittik. Daha sonra Almanya'ya, Amerika'ya giden arkadaşlarım oldu. Böyle şanslar edindik. Bir sürü şehir gezdim. Şu an zor durumda kalsam elimi uzatabileceğim bir sürü büyüğüm var" dedi.'PROJE OLMASAYDI BURSA MERKEZE GELEMEYECEKTİM'Projeyle tanışmadan önce kırsal mahallede yaşadığını belirten Ayşe Çayır, "İlçede okumak istemediğim için ilde okumak istiyordum ama gelemiyordum. Kalacak yer sıkıntısı ve yol gibi sıkıntılarımız vardı. Sonrasında Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin yurdu karşımıza çıktı. Yurt okuluma yakındı, imkanları çok iyiydi ve ailemin rahatlıkla güvenebileceği bir yerdi. O yüzden Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile liseye başladığımda tanıştım. Tanışmasaydım belki de büyüklerimin yanına gittiğimde nasıl davranacağımı bilemeyecektim. Muhtemelen ilçede okumak zorunda kalacaktım. Bursa merkezine gelemeyecektim. İlçede okuduğum zaman da köy ile ilçe arasında gidip gelecektim. Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile tanıştıktan sonra birçok insanla farklı ortamlara girdim. Bu ortamlarda arkadaş olmayı, aile olmayı, aile olmak için kan bağına ihtiyaç olmadığını öğrendim. Bunlar sayesinde de Çağdaş Eğitim Kooperatifinde kaldım" diye konuştu.'BİRBİRİMİZİ TANIYIP DOST OLDUK'Proje sayesinde tanıştığı Ceylan Eraslan ile başlarda çok iyi anlaşamadıklarını söyleyen Çayır, şöyle konuştu: "Ceylan bizim aramıza 10'uncu sınıfta katıldı. İlk başlarda çok iyi anlaşamadık. Bir insanı tanımak zaman alıyor. İlk başlarda Ortak noktamız ve arkadaşlığımız yoktu. Sonrasında bir arada bulunarak, arkadaş çevrelerimiz vesilesiyle birbirimizi tanıyıp, yakın arkadaş ve dost olarak yıllarımız geçti. Hala da kendisiyle görüşüyoruz. Şu an anaokulunda öğretmenlik yapıyorum. Tabi ki burasıyla tanışmamı da Çağdaş Eğitim Kooperatifi sağladı. Lise 3'e geldiğimde burslu olarak montessori eğitimi aldım. Liseden mezun olduktan sonra çalışmak istediğimi dile getirince, burada bana yer açıldığında bana yer verdikleri için de anaokuluna 5 yıl önce giriş yaptım. Buraya benim kurumum diyebiliyorum. İlk çalışmaya başladığınız zaman insanları tanımak, ortamı tanımak biraz zordur. Ama ben o kadar zorlanmadım. Çağdaş Eğitim Kooperatifinin temelini tanıdığım için burada çalışmak ayrı bir duygu. Öğrencisi olduğum bir kurumda öğretmen olmak bambaşka bir duygu. Burada öğretmenim ama diğer kır çiçeklerinin etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Her tanıştığım veliye bu projeden bahsederek onların da projeyi bilmelerini sağlıyorum. Elimden geldiğince geldiğim yeri unutmamaya ve tanıtmaya çalışıyorum."NOBEL ÖDÜLLÜ SANCAR MEKTUP GÖNDERMİŞTİNobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 'Kır Çiçekleri' projesinde eğitim görenler için geçen ay bir mektup kaleme aldı. Prof. Dr. Aziz Sancar, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kır Çiçekleri, yarın ülkemizin sorumluluğunu üstlenecek sevgili genç arkadaşlarım, gençlere fırsat eşitliğini gözeterek öğrenimin yolunu açan Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kurucuları. Gençlerimizin, özellikle kız çocuklarımızın eğitim ve öğrenimine katkıda bulunarak Atatürk ve Cumhuriyet sevgisiyle ülkesine bağlı değerli insanların yetiştirilmesine yaptığınız özverili katkıların artarak, çoğalarak, büyüyerek sürmesini diliyorum. Sevgili çocuklar, yarın ülkemizin tümü sizlere emanet olacak. Atatürk'ün bize miras bıraktığı yol gösterici ilkesi, bilimdir. İyi yetişmiş, ülkesine, ailesine, çevresine yararlı; gerektiğinde dünya çapında yaratıcı, büyük çalışmalara imza atmış gençlerin yetiştirilmesidir. Bunun için çok gerekli olan ise azimle, cesaretle ve başaracağım duygu ve düşüncesiyle yılmadan çok çalışmaktır. Ben bu yoldan gittim ve başarıya ulaştım. Çalışmalarımın Nobel Ödülü ile değerlendirilmesinden çok, bu ödüle giden yolda yaptığım çalışmalar bana heyecan vermiştir. İnsanlığa yaptığım hizmetin, aynı zamanda ülkemin ve Türklüğün adıyla anılacak olması, bana mutluluğun en büyüğünü tattırmıştır. Bilim için, insanlık için, ülkem için hala laboratuvarımda günde 12 saat çalışıyorum ve arkadaşlarımla birlikte insanlığın en büyük illetlerinden biri olan kansere çare bulma uğraşı içindeyiz. Eminim sizler de çok iyi işlere başarıyla imza atacaksınız. Bilim insanı olacaksınız, mühendis olacaksınız, sanatçı olacaksınız veya yeteneğinizin sizi götüreceği hayatın herhangi bir alanında ilerleyeceksiniz. Size tavsiyem, her işin en iyisini yapmaya, en iyilerinden biri olmaya çalışmanızdır. Emek sarf etmeden, azimli olmadan, karınca gibi çalışmadan, işinize odaklanmadan başarı gelmez. Başarının, üstünlüğün ve zaferin sizlerin elinizde olduğunu hiç unutmayın. Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 26'ncı yıl dönümünde eminim ki bu yolda sizlere, özellikle kızlarımıza çok iyi yol gösterici görevini tüm imkanlarını seferber ederek yerine getirecektir. Hepinizin gözlerinden öperim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM