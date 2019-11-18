Kır bahçesindeki yangın hasara yol açtı
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Kır bahçesindeki yangın hasara yol açtı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede ahşap yapıya sıçrada.

18.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:55
Kır bahçesindeki yangın hasara yol açtı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede ahşap yapıya sıçrada. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, kır bahçesinde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Kızılcaköy Mahallesi girişindeki bir kır bahçesi meydana geldi. Kır bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bahçede bulunan ahşap yapıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, kır bahçesi kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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