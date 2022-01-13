KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler'in kuraları çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, temelini geçen ay attığı, 321 sosyal konut ve 22 bağımsız birimin bulunduğu "Tuzla Aydınlık Evler" projesinde, kura çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda yapılan çekilişle 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belli oldu.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeye yapılan 158 bin 42 başvurudan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, amaçlarının, en uygun fiyatlarla vatandaşlara sosyal konut üretmek olduğunu söyledi.

Kendileriyle iş birliği yapmak isteyen mülk sahiplerine de çağrıda bulunan İmamoğlu, arazisini iyi anlamda değerlendirmeyi düşünen kişi ve kurumlara KİPTAŞ'ın kapısının açık olduğunu kaydetti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da konuşmasında, projeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Bakırköy 23. Noter yetkilileri huzurunda, ilk hak sahiplerini belirleyen kuraların çekimini gerçekleştirdi.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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