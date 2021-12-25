KİPTAŞ Silivri 4.Etap Sosyal Konutlarının kuraları çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Silivri'de inşa ettiği "4. Etap Sosyal Konutları" için kura çekilişi yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekilişi etkinliğine, hak sahipleri katıldı.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı mayıs ayında tanıtımı yapılan projenin gelecek yıl mart ayında teslim edileceğini bildirdi.

Projenin ödüllü bir tasarım olduğunu belirten İmamoğlu, ucuza mal ettikleri kaliteli evleri hak eden insanlarla buluşturdukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, noter huzurunda ilk çekilişleri yaptı.

13 Haziran 2020'de temeli atılan 32 blok ve 1396 konuttan oluşan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutlarında ayrıca 50 bağımsız birim yer alıyor.

Öte yandan proje, International Design Awards 2020'de (Uluslararası Tasarım Ödülleri) "Mimari" kategorisinde ödül aldı.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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