Kiptaş'ın kura çekiminde tartışma

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, bugün gerçekleşen "Tuzla Aydınlık Evler" projesinde, kura çekiminde hosteslerden birisinin çektiği topu torbaya geri atması tartışma yarattı.

Bu sabah Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişle 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

Çekilişin ilk ayağı olan engellilere ayrılan dairelerle ilgili kuranın sonrasında İBB Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri salondan ayrıldı. Konutların çekilişine daha devam edildi.

TOPA BAKIP TORBAYA GERİ ATTI

NOTER AÇIKLAMA YAPTI, KİPTAŞ YAYINLADI