KİPTAŞ'ın arsaları, yeşil alan oldu

18.10.2019 18:04

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nce AK Parti grubunun teklifiyle KİPTAŞ'ın satışa çıkardığı 11 arsa, park alanına alındı. CHP grubunun karşı çıktığı teklif, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul edildi.

Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda toplanan İBB Meclisi, Başakşehir ve Tuzla'da bulunan toplam 11 parselin park alanına alınmasıyla ilgili AK Parti grubunca verilen teklifi görüştü. CHP grubu; yasa, yönetmelik ve teamüllere aykırı olduğunu, plan değişikliği yapılabilmesi için izlenmesi gereken yasal prosedür olduğunu savunarak, teklife karşı çıktı. Aynı zamanda İBB Meclis üyesi olan, Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da teklif aleyhinde konuştu.

Kaynak: DHA

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise dün ve bugün verdikleri imar planı değişikliği teklifleriyle İstanbul'a toplam 295 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdıklarını söyledi. KİPTAŞ tarafından satışa çıkarılan; ancak verdikleri teklifle park alanına alınan parsellerin toplamının ise yaklaşık 20 bin metrekare olduğunu belirten Göksu, "KİPTAŞ tarihinde bugüne kadar tek bir arsa satmamıştır" dedi.Plan değişikliği teklifiyle 'park alanı' ilan edilen söz parseller, KİPTAŞ tarafından 24 Ekim'de müzayedeyle satışa çıkarılmıştı.