KİPTAŞ'IN ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILIYOR
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KİPTAŞ'IN ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın bugün beşincisini düzenlediği KİPTAŞ Gayrimenkul Müzayedesi'nde, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki 6 arsa ile 26 dükkan ve İGDAŞ'ın arsaları satışa çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın bugün beşincisini düzenlediği KİPTAŞ Gayrimenkul Müzayedesi'nde, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki 6 arsa ile 26 dükkan ve İGDAŞ'ın arsaları satışa çıkarıldı.

Zeytinburnu'nda ki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılan halka açık müzayede iki oturumda gerçekleşti. Müzayede'nin saat 11.00'da gerçekleştirilen ilk oturumunda İGDAŞ'ın taşınmazları satışa çıkartıldı. Güngören'deki eski Merter Hizmet Binası'nın satışı açık arttırmada 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle satıldı. Diğer satışa çıkartılan Üsküdar'daki Ünalan İkmal Sahası arsasına teklif gelmediği için satışı gerçekleşmedi.

Saat 13.00'da gerçekleşen ikinci oturumda, KİPTAŞ'ın portföyünde bulanan 6 arsa ile 26 ticari birim satışa sunuldu. İnternet üzerinden de gelen tekliflerin kabul edildiği açık artırmada, toplam 7 milyon 976 bin 220 lira bedele sahip 3 adet arsa ve toplam 1 milyon 528 bin 700 lira bedele sahip 3 dükkanın satışı gerçekleşti.

Müzayedede satılan dükkan ve arsalardan gelen gelir, KİPTAŞ'ın sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacağı öğrenildi.

KİPTAŞ'IN ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILIYOR
KİPTAŞ'IN ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILIYOR
KİPTAŞ'IN ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILIYOR
KİPTAŞ'IN ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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