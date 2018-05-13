Kiptaş "Çatalca Konutları" Hak Sahipleri Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ'ın yaptırdığı Çatalca Konutları'nın hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.

KİPTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde inşa ettiği 80 bin konutla 10 binlerce aileyi sevindiren KİPTAŞ, İstanbulluları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bugüne dek Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Hadımköy, Büyükçekmece, Silivri, Pendik, Maltepe, Üsküdar gibi İstanbul'un birçok bölgesinde mahalle konseptinde yaşanabilir alanlar inşa eden KİPTAŞ, son olarak Çatalca Konutları'nın hak sahiplerini sevindirdi.

İstanbul'un en sakin ilçelerinden Çatalca'da mahalle konseptinde "Çatalca Konutlarını" hayata geçiren KİPTAŞ, hak sahibi vatandaşların dairelerini Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde düzenlenen kura çekimi ile belirledi. Kura çekimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım da katıldı. Kompleksi dolduran vatandaşlar noter huzurunda yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşadı.



"13 sene KİPTAŞ Başakşehir evlerinde huzurla oturdum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da KİPTAŞ markasıyla yaşanabilir alanlar üretmeye devam edeceklerini belirterek, "İstanbul'un birçok bölgesinde KİPTAŞ markamızla sosyal konut üretmeye devam edeceğiz. Ben de uzun yıllar Başakşehir KİPTAŞ 1. etapta huzurla oturdum. KİPTAŞ sakini olarak 13 yıl boyunca sitemizde güzel komşuluklar yaşadık, mutlu anılar biriktirdik. Şimdi, Çatalca Konutları'mızın daire belirleme kura çekimi heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Güzel anılar yaşayacağınız daireleriniz hayırlı olsun. Bu vesile ile başta annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz"

Orta ve dar gelirli aileler için İstanbul'da proje geliştirmeye devam edeceklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım da şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bugüne dek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da destek ve katkılarıyla halkımıza sosyal konutlar sunmaya devam ediyoruz. Amacımız, İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşlarımızı uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi yapmak. Önümüzdeki dönem için şimdiden yeni hedefler koymaya başladık. Sosyal konut hamlemiz devam edecek. KİPTAŞ olarak bugüne dek 80 bin konut ürettik. Ürettiğimiz bu konutları anneler yuvaya dönüştürdü ve şimdi 10 binlerce aile bu konutlarda mutlu bir şekilde yaşıyor. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Kura çekiminde daireleri belirlenen ailelere de konutlarında güle güle oturmasını temenni ediyorum."

Çatalca Konutları, 6 katlı 180 bloktan oluşuyor

Yatay mimaride geliştirilen KİPTAŞ Çatalca Konutları 6 katlı 180 bloktan oluşuyor. 2 bin 138 dairenin yer aldığı projede 83 ve 85 metrekare büyüklüğüne sahip 2+1 konut tipleri bulunuyor. Temiz havası ve yeşil doğası ile dikkat çeken KİPTAŞ Çatalca Konutları, çevresinde yer alan çiftlik evleri, orman alanları ve dingin yapısıyla sakinlerine ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan KİPTAŞ Çatalca Konutları projesinde, geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, 2 adet cami, 34 derslikli okul ve yürüyüş alanları yer alıyor.

Az katlı yapısıyla dikkati çeken KİPTAŞ Çatalca Konutları'nda ayrıca her daire için otopark bulunuyor.

KİPTAŞ Çatalca Konutları, son derece cazip bir noktada yer alan lokasyonuyla İstanbulluların tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alacak.



TEM Otoyolu'nun yanı başında konumlanan KİPTAŞ Çatalca Konutları, sayfiye alanı olarak nitelendirilen Güzelce, Kumburgaz ve Silivri ilçelerinin çevrelendiği bir bölgede yer alıyor. Ayrıca KİPTAŞ Çatalca Konutları'na toplu taşıma ile de kolay ulaşım sağlanabiliyor.