Kipperman Dark Passage'dan Ayrıldı!
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Kipperman Dark Passage'dan Ayrıldı!

16.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:43
Kipperman Dark Passage'dan Ayrıldı!

Dark Passage takımı VALORANT oyuncusu Taylan "Kipperman" Toprakçı,

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/kippermanvl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twitter hesabı üzerinden Dark Passage takımından ayrıldığını açıkladı. İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı tweette ek olarak yeni takım aradığını ve tekliflere açık olduğunu da belirtti.

Paylaşmış olduğu tweet'te Kipperman:

Dark Passage VALORANTtakımı ilk kurulduğundan bu yana takımda bulunan Kipperman, başarılı istatistikleri ve oyunlarıyla dikkat çekiyordu.

DEVOTES ekibi ile Valorant'a adım atan "Kipperman", ardından takım ardaşları "purelonely" ve "gosaydam" ile Dark Passage çatısı altında toplanmışlardı.

Geçtiğimiz günlerde Ferdi "purelonely" Ebiri ile de yollarını ayıran Dark Passage bugün de "Kipperman" ile yollarını ayırdı.

Güncel Dark Passage kadrosu ise şöyle:

Umut "Ryden" Salas

Serhat "Lauzen" Koca

Takımda daha önce oynayan ve takımdan ayrılmış oyuncular ise şöyle:

Taylan "Kipperman" Toprakçı

Göksel "gosaydam" Saydam

Ferdi "purelonely" Ebiri

Kaan "Brasco" Elver

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Kipperman Dark Passage'dan Ayrıldı!

Kaynak: ESporTimes

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