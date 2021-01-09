Kipaş, "Yetenek Havuzu" programıyla gençlere destek oluyor

Kipaş Holding, "Yetenek Havuzu" programı ile değişime, gelişime ayak uyduran, farkındalığı yüksek, kendini ve bulunduğu ekibi sürekli geliştiren profesyonel insan kaynakları politikalarıyla kendini geliştirmek ve kariyer hayatına yön vermek isteyen gençlere destek oluyor.

Kipaş Holding, "Yetenek Havuzu" programı ile değişime, gelişime ayak uyduran, farkındalığı yüksek, kendini ve bulunduğu ekibi sürekli geliştiren profesyonel insan kaynakları politikalarıyla kendini geliştirmek ve kariyer hayatına yön vermek isteyen gençlere destek oluyor.

Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kipaş Holding İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen program kapsamında, başta teknik ve idari kadrolar olmak üzere tekstil, çimento, kağıt ve enerji faaliyet alanlarında kendilerine iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan, okullarını iyi bir not ortalaması ile bitiren ve alanlarında başarılı projelere imza atan gençlere yönelik 18 hafta sürecek personel yetiştirme programı tanımlanıyor.

İşletme ve birimlerde çalışarak teknik, kişisel, yönetsel ve üst düzeyde oryantasyonlara tabi olan adaylara süreç sonunda ortaya çıkan karne notuna göre kendilerine en uygun bölümde iş teklifinde bulunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, daima gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Holding olarak insan kaynakları ve profesyonel yönetim süreçlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Öksüz, "Yetenek Havuzu Programımız da bu süreçlerden biri. Yeni mezun, başarılı, kariyer hayatına önem veren, gelişime ve değişime açık gençlerimize destek olmak ve onları en iyi şekilde yetiştirip bünyemize almak amacıyla bu programı ele aldık. 40 yıla yaklaşan tecrübemizi, başarılı ve eğitimli gençlerimizle paylaşarak, hem istihdamımıza destek olacağız, hem de ekonomimize destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün