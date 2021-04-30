Kipaş Tekstil, Ar-Ge katkısı sağlayan çalışanlarını ödüllendirdi
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Kipaş Tekstil, Ar-Ge katkısı sağlayan çalışanlarını ödüllendirdi

Kipaş Tekstil, Ar-Ge katkısı sağlayan çalışanlarını ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Ekonomi

Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kipaş Tekstil, Ar-Ge alanında sundukları önerilerle katkı sağlayan çalışanlarını ödüllendirdi.

Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kipaş Tekstil, Ar-Ge alanında sundukları önerilerle katkı sağlayan çalışanlarını ödüllendirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kipaş Holding idari bina konferans salonunda yönetici ve çalışanların katıldığı törende, su tüketiminin üretimde azaltılması, enerji verimliliği, karbon salımının azaltılması, üretimde verimlilik gibi konularda öneri veren çalışanlara, altın, hediye çekleri ve teşekkür belgesi verildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, çalışanlarının kendilerine sundukları önerileri büyük bir titizlikle incelediklerini belirtti.

Çalışanlarının kendilerine 7/24 öneri sunabildiğine değinen Gümüşer, şunları aktardı:

"Öneri sistemimizle tüm çalışanlarımızın bize getirdikleri önerileri büyük bir titizlikle inceliyoruz ve kendilerine doğrudan üretimin her aşamasında söz sahibi olabilmenin yolunu açarak başta verimliliğimiz olmak üzere birçok alanda gelişme sağlıyoruz. Sistemimizin amacı, müşteri memnuniyeti, işletmelerimizde verimliliğin artırılması, kalitenin ve çalışma ortamının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlamak, bu önerileri değerlendirmek ve uygun olanları projelendirerek hayata geçirmek.

Kipaş Holding Öneri Sistemi, çalışanlarımızın bizlere önerilerini kolaylıkla ulaştırmaları üstüne kuruldu. Öncelikle işletmelerimizde öneri kutuları bulunmakta ve öneri formlarıyla çalışanlarımız fikir ve önerileri bu kanalla bizlere ulaşabiliyor. Online öneri sistemimiz ve WhatsApp öneri hattımız sayesinde ise önerilerini doğrudan tarafımıza 7/24 hızlı bir şekilde ulaştırabilmekteler. Paylaşılan öneriler alanlarında uzman ve deneyimli çalışanlarımızdan oluşan 'Proje Kurul Üyeleri' tarafından değerlendiriliyor ve çalışanlarımıza, belirli periyotlarla düzenlenen öneri-ödül törenimizle ödülleri takdim ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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