Kipa Borsa'dan Çıkıyor

Migros, "Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK'ya başvurulmasına karar verildi" açıklamasını yaptı.



Market zinciri Kipa'nın ana ortağı olan Migros, dolaşımdaki pay oranının çok düşük kalması nedeniyle Kipa hisselerinin Borsa kotundan çıkarılması için çalışmalara başladığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Migros'un Kipa'nın sermayesindeki pay oranının yaklaşık yüzde 96,25 olduğu ve bu suretle şirketin Kipa'nın oy haklarının yüzde 95'inden fazlasına sahip olduğu belirtilerek, "Kipa'nın borsa kotundan çıkması işlemlerinin tamamlanması için şirketimizce yapılması gereken iş ve işlemler ile gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ve anılan sürecin sonuçlandırılması hususunda Şirket (Migros) yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL