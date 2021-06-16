Kınık'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kınık'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı

Kınık'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Kınık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı.

Kınık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer deneme sınavı öncesi sınıfları dolaşarak öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Doğruer, yaptığı açıklamada belediye olarak gelecek nesillere daima önem verdiklerini belirterek, "Geleceğimiz olan yavrularımızın eğitimi için, her zaman elimizden geleni yapacağız. Amacımız eğitime katkı sunabilmek. Eğitime gerekli katkı artarak devam edecek." dedi.

Öğrencilerin salgın döneminde oluşan kaygı ve sınav heyecanından uzaklaşmaları için yapılan deneme sınavında ilk üçe girenlere bisiklet ve diğer katılanlara da çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kınık'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:37:25. #1.16#

title