Kınık'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı

Kınık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı.

Kınık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ödüllü deneme sınavı yapıldı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer deneme sınavı öncesi sınıfları dolaşarak öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Doğruer, yaptığı açıklamada belediye olarak gelecek nesillere daima önem verdiklerini belirterek, "Geleceğimiz olan yavrularımızın eğitimi için, her zaman elimizden geleni yapacağız. Amacımız eğitime katkı sunabilmek. Eğitime gerekli katkı artarak devam edecek." dedi.

Öğrencilerin salgın döneminde oluşan kaygı ve sınav heyecanından uzaklaşmaları için yapılan deneme sınavında ilk üçe girenlere bisiklet ve diğer katılanlara da çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin