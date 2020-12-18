Kınık'ta uyuşturucu operasyonu
18.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:26
İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından düzenlenen operasyonda K.G gözaltına alındı.
Şüphelinin üst aramasında 9,65 gram metemfatamin çıktı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin