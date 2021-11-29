Kınık'ta lise öğrencileri Ankara'da ziyaretlerde bulundu

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Kınık Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Bilim ve Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında ilçede eğitim gören bir grup 12. sınıf öğrencisi, Ankara'da TBMM, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Üniversitesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre öğretmenleri eşliğinde gittikleri Çankaya Üniversitesinde kariyer planları, üniversite kültürü, olanakları ve bölümler hakkında bilgiler edinen öğrenciler, Başkent'in tarihi ve kültürünü de inceledi.

Öğrenciler, Anıtkabir'i ilk kez ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Sadık Doğruer, amaçlarının üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini motive etmek, üniversiteleri yerinde ziyaret etmelerini sağlamak olduğunu belirterek, öğrencilerin Başkent'i de tanımış olduğunu, en önemlisi de Anıtkabir'i görerek oradaki atmosferi hissettiklerini bildirdi.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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