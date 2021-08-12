Kınık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verildi
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Kınık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verildi

Kınık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kınık Belediyesi,tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirilen "Kovanlarımız Yenileniyor, Bal ve Polenlerimiz Artıyor"ve "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık ve Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği" projelerinin başarı ile gerçekleştirilmesi nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verilmesi için tören düzenledi.

Düzenlenen törende, Kınık'ın tarım ve hayvancılık alanında yapmış olduğu yatırımlar ve projelerle adeta göz kamaştırdığını ifade eden Başkan Doğruer "ilçemiz son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında, Bakırçay havzasının proje üretim ve yatırım merkezi haline gelmektedir. Yatırımların yanı sıra üreticimizi bilinçlendirerek, çağın gereksinimlerini karşılayan donanımlı bir hale getirmek için gayret sarf etmekteyiz.Bu kapsamda;56 adet kurs ile 1690 kişiye eğitim yapılarak sertifika verildi, 5564 işletme ve 2353 çiftçi ziyareti ve 9 mahallede 124 çiftçimiz ile gece toplantıları yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) projesi kapsamında Kınık'ta 29 alıcı, 1 birlik ve 1315 üretici olmak üzere toplamında 1345 adet kayıt gerçekleştirildi ve buna bağlı olarak 66 adet sözleşmeli ürün satışı yapıldı. Bütün bu işler ilçemizin makus talihini değiştirecek, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz mutlaka emeklerinin karşılığını alacaklardır" dedi.

Ayrıca ilçede hizmet vermekte olan kamu kurumlarınca, çeşitli hastalıklar kapsamında 31850 büyükbaş, 21377 küçükbaş hayvana aşılama yapıldığı ve bu süre zarfında 1016 adet gıda, 7210 adet Covid-19 denetimi gerekleştiği Kınık İlçe Kaymakamlığı tarafınca müşahede edilmiştir. İlçeye vermiş oldukları hizmetler nedeniyle; bu süreçte Kınık'ta görev yapmış olup, şu anda Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüten Mazlum Selim Aksakal, Kınık İlçe Tarım Müdürü Yıldırım Kavlak ve Kınık İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü çalışanlarına 657 sayılı devlet memurları kanunun 122. Maddesi uyarınca Kınık Kaymakamlığı tarafından 'başarı belgesi' takdim edildi.

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Kaynak: Bültenler

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