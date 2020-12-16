Kınık'ta durdurulan araçtan metamfetamin çıktı
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Kınık'ta durdurulan araçtan metamfetamin çıktı

16.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:44
Kınık'ta durdurulan araçtan metamfetamin çıktı

İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Soruşturma ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli bir araç durdurularak araç içerisinde ve K.D. isimli şahıs üzerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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