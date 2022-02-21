Kınık'ta 32'nci Geleneksel Deve Gösterisi Festivali düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - "Fırat Çakıroğlu Anıldı"

Kınık'ta bu yıl 32 'ncisi düzenlenen festivalin açılışı, 19 Şubat Cumartesi günü şehit Fırat Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Fırat Çakıroğlu parkında düzenlenen "Fırat Çakıroğlu Resim Sergisi" ile gerçekleşti. Resim sergisi açılışı ardından Mehteran eşliğinde Kortej Yürüyüşü ve Atatürk Meydanında Keşkek Hayrı yapıldı. Şehitlerin anısına mevlit-i şerif okundu.

"Vatandaş Deve Gösterisinde Coştu"

Kınık Belediyesi ile Poyracık Deveciler Derneğinin düzenlediği 32'nci Geleneksel Deve Gösterisi Festivalinin 2'inci günü, 20 Şubat Pazar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Farklı bölgelerden katılan 130 deve kıran kırana kupa mücadelesi verdi. Mücadele sonucunda kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Yoğun katılım ile festival alanını dolduran bay bayan ve ailelerin katılımıyla yaklaşık 15000 vatandaşı selamlayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ve protokol üyeleri ''Bu yıl 32'ncisini düzenlediğimiz Geleneksel Deve Gösterisi Festivaline katılan herkesi sevgiyle selamlıyorum. Deve güreşlerinin, örf ve adetlerimizde önemli bir yeri var. Bu geleneği yıllardır yaşatıyoruz. Burada birlik beraberlik ve coşkuyu gösteren manzara mutluluk verici." dedi.

Festivale MHP Genel Sekreter Yardımcısı Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MYK Üyeleri Tarkan Toper, Fatih Çetinkaya, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak parti İzmir il başkan Yardımcısı Rafet Uslu, Ahmet Şimşek, Bergama AK Parti ilçe Başkanı Sebahattin Güzel, AK Parti Kınık ilçe Başkanı Sami Mollaahmet, AK Parti Dikili ilçe Başkanı Tahsin Şekerci, AK Parti Foça ilçe Başkanı Ali Haydar Çapçı, MHP Bergama ilçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin,MHP Akhisar ilçe Başkanı Ahmet Namal, Bergama Belediye Başkanı Hakan KOŞTU, Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu, Poyracık geçmiş dönem Belediye Başkanı Ahsen Özçam, Yayakentgeçmiş dönem Belediye Başkanı Yusuf Akcura , Halil hakkı Ergül, İyi Parti ilçe Başkanı Olcay Oral, Kamyon Koop Başkanı Oktay Aslangörür, Esnaf odası Başkanı Uğur Ağar, Muhtarlar, Meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

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