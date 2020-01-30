Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz"
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Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz"

Elazığ Kızılay dağıtım merkezi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi Kınık'ın çalışanlarla konuşması Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.

30.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:07
Kınık:

dağıtım merkezi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem 'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi

Kınık'ın çalışanlarla konuşması

Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz"
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