Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz"
Elazığ Kızılay dağıtım merkezi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi Kınık'ın çalışanlarla konuşması Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.
30.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:07
Elazığ Kızılay dağıtım merkezi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi
Kınık'ın çalışanlarla konuşması
Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.
Kaynak: AA