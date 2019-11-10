Kınık, Konaklı'yı 6 golle geçti

Antalya Süper Amatör Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Kınıkspor deplasmanda Konaklıspor'u 6-1 yendi.

10.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:45
Kınık, Konaklı'yı 6 golle geçti

Süper Amatör Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Kınıkspor deplasmanda Konaklıspor'u 6-1 yendi.


Zeytinköy 2 nolu sahada oynanan maçı Halim Kolancı, Alparslan Karataş, Soner Kuşlar hakem üçlüsü yönetti.


Maça hızlı başlayan Kınıkspor'da 11. dakikada Cihad attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konaklıspor 27. dakikada İbrahim Halil'le beraberliği sağladı. 38. dakikada gelişen Kınıkspor atağında Cihat topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı Kınıkspor'un 2-1 üstünlüğüyle kapandı.İkinci yarıda da atak oynayan Kınıkspor, 51. dakikada Ayetullah'la üçüncü golü buldu.Mücadelenin 55, 82 ve 90. dakikasında Cihad, kaydettiği gollerle sonucu belirledi.


Karşılaşma Kınıkspor'un 6-1 galibiyetiyle sona erdi.


Maçta Konaklıspor'dan İbrahim Halil, Serhat, Emircan, Yusuf, Ramis, Hasan, Kınıkspor'dan Savaş, Ayetullah, Mehmet Ali sarı kart gören futbolcular oldu. Konaklıspor'da 85. dakikada Hasan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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