Kınık Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon merkezi, hizmete açıldı

Kınık Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon merkezi, Kınık Belediye Başkanı Dr.Sadık Doğruer ve Kaymakam Erol Türkmen önderliğinde törenle hizmete açıldı.

Kınık Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon merkezi açılış töreninde Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Devlet Hastanesi Başhehimi Uzm.Dr.Arif Cengiz Yanık'ta yer aldı.

Kınık Belediye Başkanı Dr.Sadık Doğruer'in açılış konuşması yaparak kurdeleyi kestiği törene Bergama İlçe Sağlık Müdürü Turgay Keser, Bergama Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Himmetoğlu , Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Dikyurt, İdari Ve Mali İşler Müdürü Ayben Uncu, Kınık Toplum sağlığı merkezi sorumlu doktoru Oğulcan Karalı,İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt ve idari yönetimde katılım gösterdi.

Açılış konuşması öncesi söz alan Kınık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Arif Cengiz Yanık, "Öncelikle Kınık'a Devlet hastanesi kazandıran Belediye Başkanımız Dr. Sadık Doğruer'e teşekkürlerimi sunuyorum.Kan transfüzyon merkezi hastanemizin önemli bir ihtiyacını karşılamakta.Özellikle kanamalı vakalarda kan ürünlerini ilk önce Kızılay kan merkezinde tedarik etme yoluna gidiyoruz.Artık taze kan anlamında transfüzyon merkezimizden de karşılayabileceğiz. Burası hastanemiz için önemli bir ünite konumunda.Hastaların acil kan ihtiyacı durumunda önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu ünitemiz hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kınık Belediye Başkanı Dr.Sadık Doğruer, hizmete giren Kınık Devlet Hastanesi kan transfüzyon merkezinin Kınık için hayır olmasını dileyerek "Kınık Devlet Hastanesi kan transfüzyon merkezinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. bahsettiği gibi çok acil durumlarda burada donasyon yaparak değerli hocalarımız vatandaşlarımıza fayda sağlayıp yaşama tutmasını sağlayacaklardır."dedi.

Kaynak: Bültenler