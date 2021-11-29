Kınık'da "Kınık kültür bilim ve üniversite tanıtım günleri" düzenlendi

ÇANKAYA, ANKARA (Bültenler) - "Üniversite Ziyareti"

Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında, Öğretmenler eşliğinde 12. Sınıf öğrencileri Çankaya Üniversitesini ziyaret etti. Öğrenciler, Kariyer planları, üniversite kültürü, olanakları ve bölümler hakkında yerinde bilgiler edindiler. Aynı zamanda Kınıklı öğrenciler Başkent'in tarihini ve kültürünü öğrenme, gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerini geliştirme ve merak ettikleri konularla ilgili sorular sorma imkânı buldular.

"Kınıklı Öğrenciler Atatürk ile Buluştu."

Kınık Belediyesi, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kınıklı öğrencileri Ankara ziyareti sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal ile Anıtkabir'de buluşturdu.Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden öğrenciler, "Anıtkabir ziyareti bizim için çok anlamlıydı. Hem hüzünlendik, hem gurur duyduk. Bize bu imkânı sunan Belediye Başkanımız Dr. Sadık Doğruer'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Amacımız; üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizi motive etmek, üniversiteleri yerinde ziyaret etmelerini sağlamak, öğretim üyelerinden, üniversite ve bölümler hakkında bilgi alma imkânı sunmak, aynı zamanda öğrencilerimize başkenti tanıtmak. En önemlisi de Anıtkabir'i görmeleri, oradaki atmosferi hissetmelerini sağlamak. "dedi.

Başkan Doğruer, konuşmalarında Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günlerinin program dahilinde devam edeceğinin altını çizdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet