Kınık Belediyesi Kadınlar Günü etkinlik haftasında, Kınık Belediye korosu konserine de yer verdi

FIRAT, MALATYA (Bültenler) - "Konsere Yoğun İlgi Gösterildi"

Koro Şefi Kınıklı sanatçı Fırat Tanır yönetimindeki Kınık Belediye Korosunun, birbirinden değerli eserleri seslendirdiği konserde, şarkılara seyirciler de eşlik etti.

Konserde, 25 kişilik koro ekibi unutulmaz popüler müzik şarkılarını seslendirirken, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. 12 eserin yer aldığı konserde Kınıklı sanatçı Fırat Tanır 'da söz ve bestesinin kendisine ait olduğu parçalar seslendirdi. Vatandaşlar Tarafından yoğun ilgi gören Kınık Belediye Korosu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gerçekleştirilen Kınık Belediye Korosu konseri, Vatandaşlar eşliğinde Bayraklarla İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in koro ekibine çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

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