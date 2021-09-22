Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi.

Sakız Adası Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe esnaf odaları başkanları ile yöneticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Doğruer, ahilik teşkilatının önemli bir misyon yüklendiğini söyledi.

Ahilik teşkilatının, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Doğruer, "Öncelikle Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Kınık Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen ne varsa yaptık. Ahilik kültürü ve ahilik felsefesini tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak için her zaman elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Arda Turan Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sultan Selim Mustafa Demir Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:58:45. #1.12#