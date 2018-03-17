Kingston'dan Yeni Canvas Serisi

Bellek depolama ürünleri ve teknoloji çözümleri alanlarında dünya lideri Kingston Technology Company Inc.'in Flash bellek iştiraki Kingston Digital, Inc.,"Canvas" serisi yeni Flash kartlarını duyurdu. Canvas, SD ve microSD ailesine katılacak ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uyacak olan üç yeni kart sunuyor: Select, Go ve React.

İLGİLİ HABER HTC U12 Plus fena sızdı!

Standart ve yaratıcı kullanıcılar, Canvas hafıza kartları ile mevcut en iyi depolama ortamını seçebilirler. Kartlar, kullanımda gerekli olan güvenilirliği, esnekliği ve performansı sağlamak için tasarlandı. Hayal güçleri onları nereye götürürse götürsün kullanıcılar, dayanıklılığı test edilen Canvas kartları diledikleri her yerde yanlarında güvenle taşıyabilecekler.

Canvas kart serisi içerisinde:

Canvas Select:

İLGİLİ HABER Telefonunuz neden yavaş şarj oluyor

Güvenilir olması için tasarlanmış olup, doğrult-çek fotoğraf makineleri, akıllı telefonlar, HD film veya yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmeyi ideal hale getirir.80MB/s okumaya varan Class 10 UHS-I hızları1.SDiçin 128GB ve microSD için 256GB'a varan kapasite2.

Canvas Go:

Hareket halinde çekim yapanlar için, 1080P'de, hatta 4K'da DSLR, drone veya aksiyon kamerasında bile hayatın içindeki maceraları filme almak için idealdir.90MB/s okuma, 45MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları1.SD için 512GB ve microSD için 128GB'a varan kapasite2.

Canvas React:

4K video çekimi veya DSLR, aynasız kamera veya akıllı telefon üzerinde çarpıcı seri fotoğraflar çekerken, sizin kadar hızlı olacak şekilde tasarlandı.100MB/s okuma, 80MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları1.SD için 256GB ve microSD için 128GB'a varan kapasite.

Kingston Flash Kart Yöneticisi Annette Chan, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ve geliştirilmiş depolama çözümleri üretme konusunda her zaman kararlıyız. Canvas flash kartlar, dayanıklı, depolama kapasiteleri yüksek ve hayatın içinden gelen anıları her yerde yakalamak için hızlı aktarıma sahipler" dedi.