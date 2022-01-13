Kingsley Coman, Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı!

Kingsley Coman, FC Bayern ile 30 Haziran 2023'e kadar olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. 25 yaşındaki Fransız oyuncu, Juventus'taki iki yıllığına kiralandıktan sonra, 2017'de Alman takımı için kalıcı olarak imza atmıştı.

Dugout - Spor Haberleri

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