Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi geliyor?
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Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gözünü diğer yıldızlara çevirdi. Peki, Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Kingsley Coman'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Peki, Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi geliyor?

DURAN SONRASI HEDEF COMAN

Alman basınında yer alan haberlere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için girişimlerine devam ettiği belirtilirken, somut bir gelişmenin kısa süre içerisinde yaşanabileceği ifade edildi. Ayrıca Coman'ın da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile toplamda 44 maça çıkan Coman, bu müsabakalarda 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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