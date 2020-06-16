Kingdom Come: Deliverance Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek Kingdom Come: Deliverance oyununu bu hafta sonu Steam mağazasında ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer henüz oynama şerefine nail olmamışsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Kingdom Come: Deliverance oyununu bu hafta sonu Steam mağazasında ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer henüz oynama şerefine nail olmamışsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Warhorse Studios tarafından geliştirilmiş olan Kingdom Come: Deliverance, Deep Silver yayıncılığında 2018 yılında satışa sunulmuştu. Ortaçağ Bohemya Krallığı'nda geçen oyun, tarihsel açıdan doğru bir içerik ile karşımıza çıkıyor.

1403 yılında geçen Kingdom Come: Deliverance oyununun hikayesine göre, Macar kral Sigismund'un emri altındaki Cuman paralı askerleri devasa gümüş kaynağı olan Skalitz köyüne baskın düzenliyorlar. Bu baskın sırasında ailesini ve arkadaşlarını kaybeden demircinin oğlu Henry, Sigismund'un istilasına karşı direniş hareketinin başındaki Lord Radzig Kobyla'ya katılıyor. İntikam yemini eden Henry, Bohemya'nın meşru kralı ve aynı zamanda Sigismund'un üvey kardeşi olan Wenceslaus IV'ü tahta geçirmek için büyük bir mücadeleye girişiyor.

Ücretsiz Kingdom Come: Deliverance Fırsatı

Deep Silver ve Warhorse Studios, bugün yaptıkları duyuru ile Kingdom Come: Deliverance oyunun bütün platformları kapsayan satışlarda üç milyon barajını ve toplam indirilebilir içerik satışlarında da bir buçuk milyon barajını geçtiğini duyurdular. Bunun şerefine de rol yapma oyunu, 18 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Türkçe dil desteğinin de bulunduğu Kingdom Come: Deliverance sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak Warhorse Studios şu anda bir yandan yeni ve henüz duyurusu yapılmamış yeni bir oyun üzerinde çalışıyorken, bir yandan da önümüzdeki yıl içerisinde yüz seksen kişilik bir geliştirici kadrosuna ulaşabilmek için iş ilanları vermiş.