King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu!
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King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu!

King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Team17 ve geliştirici 3DClouds, 18 Şubat'tan Mayıs ayına kadar ertelenen korsan temalı aksiyon rol yapma oyunu King of Seas için net çıkış tarihini duyurdu.

Denizlerde geçen korsan temalı rol yapma oyunu King of Seas, 25 Mayıs tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyun platformlarda 24,99 dolar ve 24,99 euro fiyatlarından satışa sunulacak.

King of Seas'ın demosuna şu an Steam üzerinden ulaşılabilir.

KING OF SEAS TANITIM YAZISI

King of Seas; oyuncuları korsanlar, deniz savaşları, gizli hazineler ve kayıp adalarla dolu destansı bir yolculuğa çıkaracak. Yeni yerleri fethedecek, ticaret yapacak ve geminizi geliştirmek için çeşitli adalara seyahat edeceksiniz.

Babasının ölümünün intikamını almaya yemin etmiş bir korsanın rolünü üstleneceğiniz oyun prosedürel olarak oluşturulmuş bir dünyada geçecek. Yeni bir campaign başlattığınızda oyunun motoru her defasında keşfedebileceğiniz yeni bir dünya sunacak. Dinamik oyun dünyası yapısı her eyleminize tepki verecek ve sizi stratejinizi değerlendirmeye ve karşılaştığınız zorluklara uyum sağlamaya itecek.

KING OF SEAS TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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