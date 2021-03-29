Kincentric Best Employers'dan Garanti BBVA ve iştiraklerine "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü
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Kincentric Best Employers'dan Garanti BBVA ve iştiraklerine "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Ekonomi
Kincentric Best Employers'dan Garanti BBVA ve iştiraklerine 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' ödülü

Çalışanları için en iyi deneyimi ve iş yeri ortamını yaratan Garanti BBVA ile Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Mortgage, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Kincentric tarafından Best Employer Türkiye 2020 ödülünün sahibi oldu.

Kincentric Best Employers 2020/2021 programı kapsamında Türkiye'de verilen 4 ödülün 3'ünü kazanarak 'En İyi İş yeri' seçilen Garanti BBVA, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Mortgage, çalışan bağlılığının yanı sıra çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağına ilişkin teknolojik, enerjik ve dinamik çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Kincentric tarafından 20 yılı aşkın süredir yapılan ve Türkiye'de 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen Best Employers (En İyi İş yerleri) Programı, Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olarak dikkat çekiyor.

Ödülle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, "Geleceğin yetkinliklerine bugünden hazır olmak ve yetenekli kişilerin çalışmak istediği kurum olmaya devam etmek için gerekli adımları atıyoruz. Tüm bunları yaparken, çalışan deneyimini en üstte tutmak adına çalışanlarımıza değişen şartlardan en az etkilenecekleri ortamı sunuyoruz. İK ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın en iyi şirketlerinden olan Kincentric'in yaptığı araştırmada Bankamız ve iştiraklerinin Türkiye'de verilen 4 ödülden 3'ünü kazanarak 'En İyi İş yeri' seçilmesinden mutluluk duyuyoruz. Çalışanlar tarafından değerlendirilen araştırma kapsamında Türkiye'deki en iyi iş yeri seçilmemiz, insan kaynağımıza verdiğimiz değerin en somut göstergesi. Garanti BBVA ve iştiraklerinde çalışanlarımızın işe alım ve sonraki deneyimlerinden memnun olduklarına işaret eden bu ödülün çalışan memnuniyeti oranlarımızı daha da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Merkezine çalışanlarını koyan bir kurum olarak, aidiyet duygusunu daha da güçlendirecek, çalışanlarımızın hayatını olumlu yönde etkileyecek ve onları mutlu edecek uygulamaları hayata geçirmek için sürekli çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz çabayla, çalışmak için öncelikli tercih edilen kurumlar arasında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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