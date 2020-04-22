Kınay, Veletdada'nın programında itiraf etti Veletdada olarak tanınan İrfan Aslanhan, Milyon TV'de yaptığı programını instagram canlı yayınına taşıdı. Her salı ünlü isimleri ağırlayan Aslanhan'ın dün akşamki konuğu Erdem Kınay'dı. Besteci ve aranjör kimliği ile adından söz ettiren Kınay, birçok itirafta bulundu.

Yıldız Tilbe ile çalışmak çok zor dediler.& ; İşine verdiği önemden dolayı titiz davrandığı için, çalışmak kolay olamayabilir. Tabii her yorumcu işine özen gösterir, ama sanırım Yıldız Hanımın biraz daha zorlayıcı. Onunla çalışma fikri korkutuyor.& ;





Müzik piyasasında birlikte çalışmadığım çok az kişi vardır. Ama bir tek Merve Özbey beni tatmin etti. Çünkü şarkılarımı tamamen benim istediğim gibi yorumladı. Bu konuda Merve'yi çok çalıştırdım.& ;





Manuş Baba, albümünü Kınay Production'dan çıkardı. Benim müzik şirketimin ismi KNY Müzik. Manuş Baba için sürekli benden fiyat teklifi istiyorlar.& ;





Bir de Emre Kınay var. Çok karıştırıyorlar. Artık Emre diye seslendiklerinde bile dönüp bakıyorum.





Ulaşamadığım yerlerde çıkan sivilcelerime bakmak için fotoğrafını çekiyorum. Çok şükür şimdilik o fotoğraflarımı yanlışıkla kimseye göndermedim. Ama deprem sigortasını yapan kadına, benim enstrümanımı kullanmak ister misin? diye mesaj atmıştım. Stüdyo'daki whatsapp grubuna yazacağıma, maalesef kadına yazdım.& ;





İş stresini üzerimden atmak için bir arayışa girdiğimde yoga yapmam konusunda beni bir arkadaşım ikna ettim. Denemek amaçlı bir derse katıldım. Zaten ilk ve son oldu. Girdiğin derste tek erkek bendim. Esneme hareketleri, spagat açmak derken önümdeki kadın 5 - 6 sn süren bir gaz çıkardı. Benim dışında herkes hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Bunun bir ritüel olduğunu düşündüm.& ;





Kınay' ın 1.5 Saat süren programın içinde ayağa kalkıp dans ettiği anlarda oldu. Bir arada son günler "Türkçesi neydi" lafıyla gündem olan Duygu Özarslan'ın sesiyle, sorulara cevap verdi.& ;



