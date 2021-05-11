KINALIADA KORVETİ'NDE İFTAR YEMEĞİ

TÜRKİYE'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında üretilen, Türk mühendislerinin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen ada sınıfı dördüncü milli gemisi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir'in Foça ilçesindeki nöbet görevini sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında üretilen, Türk mühendislerinin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen ada sınıfı dördüncü milli gemisi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir'in Foça ilçesindeki nöbet görevini sürdürüyor. Yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalarla yarışabilecek yazılımlarla donatılmış gemide mürettebat için verilen iftar yemeği, DHA tarafından görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti Donanması'nın yeni nesil savaş gemisi ihtiyacını karşılaması adına başlatılan projelerden bir tanesi olan Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında, TCG Heybeliada, TCG Büyükada ve TCG Burgazada'nın ardından inşa edilen dördüncü milli gemi olan TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça limanındaki nöbet görevini sürdürüyor. Türkiye'nin mavi vatandaki gücünü ve uluslararası görevlerdeki etkinliğini arttıran, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Kınalıada, görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yapımına 2015 yılında başlanan ve 2019 yılında hizmete giren TCG Kınalıada'nın 96 tayinli kadrosu bulunuyor. Yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalarla yarışabilecek yazılımlarla donatılmış gemide mürettebat için verilen iftar yemeği, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Milli gurur Kınalıada'da Mehmetçik için özel olarak pişirilen iftar yemeği, pandemi koşullarına uygun biçimde mesafeli olarak düzenlenen yemekhanede hazır edildi ve ardından Mehmetçik, okunan 'Allah'ımıza hamd olsun, milletimiz var olsun' duasıyla orucunu açtı. TCG Kınalıada Sözleşmeli Kamarot Eri iftar yemeğinin ardından, Gemide ikmal bölümünde sözleşmeli kamarot er olarak görev yapıyorum. İkmal bölümü, geminin dışarıdan ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek, yedek parça ve benzeri bütün malzemeleri tedarik ve muhafaza etmekle sorumludur. Bu ana göreve ek olarak gemide yapılan yemeklerin dağıtılmasından sorumludur. Evimizde nasıl sahur ve iftarımızı yapıyorsak, gemide de aynı şekilde yapabiliyoruz dedi.

'VATANA HİZMET ETMENİN VERDİĞİ TARİF EDİLEMEZ GURUR'

TCG Kınalıada'da Elektrik Yardımcı Subayı olarak görev yapan Teğmen ise, Elektrik branşı gemi organizasyonunda makine bölümünün altında yer alan branşlardan biridir. Her branşta olduğu gibi elektrik branşında da bizim gayretimiz geminin emniyetli bir şekilde seyir yapmasına katkıda bulunmaktır. Denizlerin sağlayacağı refah ve huzurdan ulusumuzun yararlanmasını istiyoruz. Mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin bizim ve ailemizin geleceğinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu motivasyonla 'Mavi Vatana Adanmışlar' olarak şanlı bayrağımızı denizlerimizde dalgalandırmanın haklı gururu ile yaşadığımız zorluklarla mücadele edebilmekteyiz diye konuştu.

TCG Kınalıada'da Elektronik Harp Astsubayı olarak görev yapan Üstçavuş, Elektronik harp branşı savaş harekat bölümü altında yer alan branşlardan bir tanesidir. Bu organizasyon içerisinde elektronik harp branşının temel görevi, elektromanyetik sinyallerin incelenmesini ve analiz edilmesini sağlayarak karar verici hareketa yönelik faydalı bilgiler sunmaktır. Genel itibariyle gemi limandayken branşımıza ait bakım işlem faaliyetlerini icra edip, seyre hazırlık yaparak seyir esnasında gemimizin beynini oluşturan savaş harekat merkezinde vardiyamızı tutmaktayız. Gemide çalışmanın en önemli yanı, vatana hizmet etmenin verdiği tarif edilemez gururdur diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı