KINALIADA'DAN YÜKSELEN DUMANLAR PANİK YARATTI
04.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:39
Kınalıada'dan yükselen dumanları görenler yangın çıktığını sanarak çok sayıda ihbarda bulundu.
Kınalıada'dan yükselen dumanları görenler yangın çıktığını sanarak çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak dumanların belediyesinin kontrollü olarak çöp yakması nedeniyle çıktığı öğrenildi
Kınalıada'dan saat 15.00 sıralarında dumanlar yükseldi. Dumanları görenler panikle çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Belediyenin kontrollü çöp yakması nedeniyle adadan duman yükseldiği öğrenildi.
Kaynak: DHA