KINALIADA'DAN YÜKSELEN DUMANLAR PANİK YARATTI

Kınalıada'dan yükselen dumanları görenler yangın çıktığını sanarak çok sayıda ihbarda bulundu.

Kınalıada'dan yükselen dumanları görenler yangın çıktığını sanarak çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak dumanların belediyesinin kontrollü olarak çöp yakması nedeniyle çıktığı öğrenildi

Kınalıada'dan saat 15.00 sıralarında dumanlar yükseldi. Dumanları görenler panikle çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Belediyenin kontrollü çöp yakması nedeniyle adadan duman yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA