Kınalıada'da çıkan yangın kontrol altına alındı Kınalıada'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kınalıada'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kınalıada'da saat 14.00 sıralarında hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

(Gamze Erdemir - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA