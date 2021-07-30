Kınalıada-Bostancı motorunda intihar girişimi
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Kınalıada-Bostancı motorunda intihar girişimi

Kınalıada-Bostancı motorunda intihar girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kınalıada-Bostancı seferini yapan motorda bir vatandaş denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Kınalıada-Bostancı seferini yapan motorda bir vatandaş denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen şahıs, bir teknede bulunan çalışanlar tarafından can simidi ile tekneye alınarak kurtarıldı.

Bugün öğle saatlerinde Kınalıada-Bostancı seferini yapan bir motorda kimliği henüz öğrenilemeyen bir vatandaş kendini denize atarak intihar girişiminde bulundu. Motorun ikinci katından kendini denize bırakan şahsın ağzında köpük bulunduğu da görüldü. Ağzından çıkan köpükler nedeniyle sara hastası olduğu iddia edilen şahıs denize atladıktan sonra bir teknede bulunan çalışanlar tarafından fark edildi. Teknede bulunan çalışanların intihar girişiminde bulunan şahsı can simidi yardımıyla tekneye çekmesinin ardından şahıs boğulmaktan kurtarıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kınalıada-Bostancı motorunda intihar girişimi
Kınalıada-Bostancı motorunda intihar girişimi
Kınalıada-Bostancı motorunda intihar girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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