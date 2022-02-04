Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı belirtildi.
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Fenerbahçe Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel