Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı belirtildi.

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Fenerbahçe Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fenerbahçe, Kınalıada, Marina, Medya, Güncel, Haber

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